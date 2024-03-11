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Орбан нашел плюсы для Венгрии в национальности жены Трампа

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Орбан: Трамп хорошо знает Центральную Европу, потому что женат на словенке

Орбан нашел плюсы для Венгрии в национальности жены Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел плюсы для своей страны в национальности жены бывшего президента США Дональда Трампа Меланьи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу М1.

Орбан напомнил, что она словенка, поэтому Трамп хорошо знает Центральную Европу, а Венгрия находится рядом со Словенией.
«Поэтому у него больше знаний об том мире, где мы живем, по сравнению с общими знаниями президентов», — отметил премьер.

Орбан назвал прием в резиденции Трампа Мар-а-Лаго семейным, на встрече присутствовал отец Меланьи Трамп.

Политик назвал бывшего лидера США легендой, который был таковым и до президентства. «В центре легенды — настоящий человек, настоящая семейная пара, которая живет в любви, давно живет вместе. И к счастью для нас, одна часть этой пары отсюда, из Центральной Европы, вблизи от нас», — заключил он.

Трамп встретился с Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.

Взято
отсюда

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Орбан нашел плюсы для Венгрии в национальности жены Трампа

Орбан нашел плюсы для Венгрии в национальности жены Трампа

Орбан: Трамп хорошо знает Центральную Европу, потому что женат на…

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