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ОШ: очередь на электронном голосовании в Москве – это специнструмент

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ОШ: очередь на электронном голосовании в Москве – это специнструмент

Очередь при онлайн-голосовании в Москве заранее предусмотрена, заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

По его словам, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работает штатно.«

"Эта такой специальный инструмент, алгоритм, который разработан для распределения нагрузки в пиковые часы. Сейчас вы сами видите, что внимание очень высокое", – цитирует Асафова телеканал "Москва 24".

Страница голосования переходит в режим электронной очереди при повышенной нагрузке, уточнил в свою очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Функция была предусмотрена разработчиками для того, чтобы каждый голос был записан. Он добавил, что если кто-то из избирателей оказался в режиме очереди, то следует подождать или вернуться к голосованию позднее.

Радио Sputnik также сообщало, как оценила ход голосования на выборах президента РФ глава ЦИК Элла Памфилова.

Взято отсюда.

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