Медведев заявил, что жена Навального Юлия ждала его смерти

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вдова Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлия выглядит такой счастливой, что создается впечатление, будто она «ждала этого события все эти годы». Об этом Медведев высказался на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

По его мнению, Навальная, видимо, давно хотела «развернуть свою политическую жизнь».

Раз уж вы об этом заговорили, посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это все печально, мне кажется, совсем печально

Ранее она выступила с обращением, в котором сообщила, что планирует продолжать дело супруга, скончавшегося в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 16 февраля.

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Медведев также назвал удивительными заявления на Западе о подготовке санкционных пакетов «имени Навального». Политик обратил внимание, что еще даже нет данных о том, что произошло с ним. «Тем не менее это все уже превратилось в политическую программу, это все превратилось в пропаганду. Хотя тот же самый Боррель (Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии — прим. «Ленты.ру») (…) Уж не ему об этом рассуждать. Я бы на его месте вообще к земле готовился, имея в виду его почтенный возраст», — сказал Медведев.

Алексей Навальный в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области

Также он посоветовал Боррелю начинать договариваться где-нибудь о «стипендиях его имени», а не «какие-то санкционные списки называть именем незнакомого ему человека».

Медведев, помимо прочего, отметил, что с Алексеем Навальным сейчас «никто не борется», так как человека уже нет в живых. «Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду. Если есть сторонники, ну что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живет», — добавил он.

В Кремле ранее назвали хамскими слова Навальной

В своем обращении Юлия Навальная также заявила, что тело ее мужа якобы могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы яда, и обвинила президента России в том, что он может быть причастен к гибели ее супруга. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления хамскими.

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«Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев», — ответил Песков.

Также он назвал эти обвинения голословными, потому что они ничем не подтверждены. «И в данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить как следует эти слова», — заключил Песков.

Взято

отсюда

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