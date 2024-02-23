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Оскорбивший Шольца посол Украины заявил об отсутствии сожалений

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Посол Мельник, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой», не жалеет об этом

Оскорбивший Шольца посол Украины заявил об отсутствии сожалений

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом он рассказал в интервью изданию Tagesspiege.

При этом он признал, что совершил много ошибок из-за излишней эмоциональности. «Возможно, я мог бы время от времени высказываться на своем посту менее страстно, чтобы не обижать некоторых людей», — заметил Мельник.

Он пояснил, что с помощью резких высказываний стремился усилить давление на правительство. По его словам, ему удалось добиться того, что политика властей ФРГ «вышла из летаргии» после начала спецоперации на Украине.

Экс-посол обратил внимание, что сейчас немецкое руководство предоставляет Киеву больше помощи, чем в начале конфликта. «Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — заключил он.

Посол назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» в мае 2022 года. Он раскритиковал политика за отказ посетить Киев, упрекнув его в том, что он ведет себя по-детски. Шольц не стал обижаться на оскорбление, отметив, что «не стоит придавать такое большое значение каждому слову».

Взято
отсюда

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