РИА Новости: две трети кораблей ВМС Украины в Севастополе распилены на металл

Оставшиеся в Севастополе после 2014 года корабли Военно-морских сил Украины распилят на металл или сделают из них мишени, в настоящее время две трети судов были утилизированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб», — сказал собеседник агентства.

Утилизация кораблей происходит в пригороде Севастополя Инкермане, где со времен СССР расположено предназначенное для этого предприятие.

Накануне источник РИА Новости сообщил, что украинские суда в Крыму не станут передавать в состав Черноморского флота (ЧФ) России, а утилизируют.

После 2014 года ВМС Украины оставили на полуострове около 20 кораблей, включая большой десантный корабль (БДК) «Константин Ольшанский», который до 1991 года носил название БДК-56.

Взято

отсюда

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