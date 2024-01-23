реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Оставшиеся в Севастополе украинские корабли распилят на металл

Подписывайся на ГОРНЯК22!

РИА Новости: две трети кораблей ВМС Украины в Севастополе распилены на металл

Оставшиеся в Севастополе украинские корабли распилят на металл

Оставшиеся в Севастополе после 2014 года корабли Военно-морских сил Украины распилят на металл или сделают из них мишени, в настоящее время две трети судов были утилизированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб», — сказал собеседник агентства.

Утилизация кораблей происходит в пригороде Севастополя Инкермане, где со времен СССР расположено предназначенное для этого предприятие.

Накануне источник РИА Новости сообщил, что украинские суда в Крыму не станут передавать в состав Черноморского флота (ЧФ) России, а утилизируют.

После 2014 года ВМС Украины оставили на полуострове около 20 кораблей, включая большой десантный корабль (БДК) «Константин Ольшанский», который до 1991 года носил название БДК-56.

Взято
отсюда

новости сегодня последние свежие , новости подоляка

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

23 января в Алтайском крае сохранится морозная и без осадков погода

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Военного Нацгвардии Украины заподозрили в убийстве четырех человек

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: Россия в зоне СВО использует комбинацию дронов, “уничтожающую все”

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Любой супрекрутой дрон”. Генерал ВСУ ужаснулся мощи российского оружия

23.01.2024

 Новости

Оставшиеся в Севастополе украинские корабли распилят на металл

23.01.2024

 Новости

Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции

23.01.2024

 Новости

В Китае произошло землетрясение

23.01.2024

 Новости

Парень заказал подарок в интернете и получил неприятный сюрприз

23.01.2024

 Новости

Получивших паспорт России украинцев лишат гражданства

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске