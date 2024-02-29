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Осужденного легионера «Спартака» не пустили в самолет в Дубае

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Metaratings: осужденного игрока «Спартака» Промеса не пустили в самолет в Дубае

Осужденного легионера «Спартака» не пустили в самолет в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, заочно осужденный в Амстердаме за перевозку наркотиков, не смог улететь вместе с командой со сборов в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву. При этом отмечается, что произошедшее не связано с уголовными делами в Нидерландах.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Кроме того, в июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Тогда нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.

Взято
отсюда

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