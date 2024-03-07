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“Отказали практически все органы”. Костомаров рассказал о своей болезни

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"Отказали практически все органы". Костомаров рассказал о своей болезни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает чудом то, что ему удалось выжить во время тяжелой болезни.

В начале прошлого года 47-летний спортсмен попал в больницу с воспалением легких, у него начался некроз тканей. Костомаров перенес несколько ампутаций конечностей.«

"Мой случай действительно редкий. У опытного хирурга, который оперировал меня, я был первым в его практике, когда пациент практически умер и остался живым. По его словам, 2-3 процента людей выживают в таких случаях. <…> У меня отказали практически все органы, работало только сердце. В такие моменты сердце не выдерживает, оно несет всю нагрузку на себе. У меня каким‑то образом оно выдержало", – поделился спортсмен в интервью "Матч ТВ".

Костомаров также сообщил, что в субботу, 9 марта, намерен участвовать в шоу-программе “Русский вызов” вместе с супругой Оксаной Домниной. Мероприятие пройдет в спорткомплексе “Юбилейный” в Санкт-Петербурге.«”Мы с Оксаной примем участие в турнире шоу-программы “Русский вызов”. Выступим вне конкурса”, – приводит слова Костомарова “Петербург2”.

Радио Sputnik также рассказало, что Костомаров поделился успехами тренировок на протезах.

Взято отсюда.

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