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Открыта развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, сообщил Собянин

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Открыта развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, сообщил Собянин

В Москве после реконструкции открыта транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, основные работы по реконструкции объекта завершились на три месяца раньше срока.

Мэр отметил, что новые дороги ощутимо повысят пропускную способность юго-восточного участка магистрали.«”Обновленная развязка значительно улучшит транспортную доступность московских районов Капотня, Люблино, Марьино и подмосковных городов Дзержинский, Котельники, где живут больше 600 тысяч человек”, – написал в Telegram-канале Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что реконструкция развязки стартовала в 2021 году. Ранее существовавшее искусственное сооружение специалисты заменили на полноценную развязку с направленными съездами. Они ведут на Южную рокаду – улицу Верхние Поля – Новоегорьевское шоссе, сообщает “Москва 24”.

Радио Sputnik ранее писало, что Собянин рассказал, когда Москва получит первые в России беспилотные трамваи.

Взято отсюда.

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