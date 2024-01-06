Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с картоном в подмосковной деревне Серково. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Склад с картоном загорелся утром 6 января на площади 1 260 кв. метров. Спасатели оперативно локализовали огонь на площади 1 600 кв. метров. Окончательно горение смогли ликвидировать менее чем за час.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на мебельном складе в городе Сочи. Днем 5 января МЧС РФ сообщило о пожаре на складе, расположенном на улице Тимирязева в городе Сочи. В заявлении ведомства подчеркивалось, что пламя охватило бокс площадью 1,5 тыс. квадратных метров и распространилось на площади 560 квадратных метров.

До этого в селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся спортивный зал, спасатели оперативно локализовали пожар.

Ранее в Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров.

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