Отраковский подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

Глава общественной организации “Армия Защитников Отечества” Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ в качестве самовыдвиженца на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.

Выдвижение кандидатов от партий осуществляется с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение – до 27 декабря.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Действующий глава государства Владимир Путин подал документы для участия в выборах 18 декабря.

В среду днем радио Sputnik сообщило, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК.

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