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Отсидевший 40 лет пожилой грабитель банков попался на новом преступлении

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В США 71-летний рецидивист ограбил банк на 64 тысячи долларов

Отсидевший 40 лет пожилой грабитель банков попался на новом преступлении

В США задержали 71-летнего мужчину, который ограбил банк в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и скрылся с крупной суммой. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Брюс Эдвард Белл был хорошо известен местным правоохранителям, которые называют его серийным грабителем банков. За свою криминальную карьеру он четырежды оказывался в тюрьме за подобные преступления. В общей сложности он провел за решеткой более 40 лет.

21 декабря пожилой рецидивист был вновь арестован. В этот день Белл зашел в отделение банка с черной маской на лице. Он наставил пистолет на сотрудников и потребовал открыть дверь в хранилище. Оттуда грабитель забрал 64 тысячи долларов (5,6 миллиона рублей) и скрылся на автомобиле.

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Вскоре подходящую под данное свидетелями описание машину остановили полицейские. За рулем был Белл. При обыске транспортного средства была обнаружена сумка с деньгами и муляж пистолета.

На момент совершения преступления Белл находился под надзором правоохранительных органов. В последний раз он вышел из тюрьмы в 2021 году. Полицейские уверены, что банк был не единственным местом, которое ограбил пожилой преступник, и разыскивают других пострадавших от его действий в последние месяцы.

Ранее сообщалось, что в США трое прохожих спасли жительницу штата Флорида от напавшего на нее грабителя и сдали его властям. 42-летний Роберт Мур напал на 65-летнюю женщину на парковке у магазина в округе Хилсборо и отобрал у нее ключи от машины.

Взято
отсюда

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