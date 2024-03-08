реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Овечкин эмоционально поздравил Мирошниченко с дебютным голом в НХЛ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Овечкин эмоционально поздравил Мирошниченко с дебютным голом в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» эмоционально поздравил своего одноклубника, россиянина Ивана Мирошниченко с первой заброшенной шайбой в Лиге.

Мирошниченко после заброшенной шайбы отправился на скамейку запасных, где получил поздравления от Овечкина.

Мирошниченко был вызван из фарм-клуба «Херши Беарс» 26 февраля. При этом до игры с «Пингвинз» нападающий находился в запасе. Всего в активе форварда пять матчей в НХЛ.

1 мая 2023 года Мирошниченко официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Он заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ, и присоединился к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

Ранее Кирилл Капризов повторил еще один снайперский рекорд клуба НХЛ.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника

Инцидент произошел в барнаульской школе. Молоток. Ученик 7 класса принес…

Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград отправили на запасной аэродром из-за…

Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград был отправлен на запасной аэродром в…

Колесо от взлетавшего Boeing упало на парковку

У самолета Boeing 777-200 во время вылета из аэропорта Сан-Франциско…

Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем…

В Алтайском крае проживает почти 1 млн 158 тыс. женщин…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp