На выборах президента РФ работают 1 115 международных наблюдателей из 129 стран, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.«

"Таким образом, в России сейчас работают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки", – приводит ее слова РИА Новости.

Приехавшие в Россию международные наблюдатели и эксперты – мужественные профессионалы, которые решили своими глазами увидеть происходящее в РФ, а не верить “потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ”, отметила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК РФ.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik рассказало, что удивило наблюдателя из США Дэниеля Мартина Ковалика на выборах в Херсонской области.

Взято отсюда.