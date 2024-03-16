Памфилова назвала количество безвозвратно испорченных бюллетеней

Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151

Число безвозвратно испорченных бюллетеней на избирательных участках составляет в общей сложности 214 единиц, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, в 20 регионах на 29 участках “недалекие люди” пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями.

В частности, согласно приведенным Памфиловой данным, всего за период голосования на выборах главы государства зафиксировано восемь попыток поджогов на участках.«

"… В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней – 214. Ну, в основном это, конечно, ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, действующий на Украине, – ред.), их подельники и кураторы", – заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

Указания портить бюллетени на выборах поступали из расположенных на Украине и в ряде европейских стран кол-центров, отметила председатель Центризбиркома.

Памфилова ранее заявляла, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что сделали это за полученные из-за рубежа деньги и не знали о предусмотренной за эти действия уголовной ответственности.

Председатель ЦИК добавила, что с начала голосования на выборах президента РФ было зафиксировано 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ.«

"… Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования – 130 тысяч DDоS-атак. Почти 30 тысяч атак – на портал наблюдения за ДЭГ", – уточнила Памфилова.

Активность кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования возросла в 15 раз уже в первый день голосования, но хакерам не удалось взломать защиту, продолжила она.

Памфилова привела данные, из которых следует, что зафиксировано порядка 18 тысяч атак на интернет-портал ЦИК: из них 141 атака высокого уровня, 2 712 – среднего, 15 017 атак низкого уровня.

Отмечается, что было зарегистрировано четыре DDoS-атаки на сайт Центризбиркома общей продолжительностью 22 минуты.

Радио Sputnik сообщало, что суд в Петербурге заключил под стражу горожанку, бросившую бутылку с зажигательной смесью в стену избирательного участка.

Взято отсюда.