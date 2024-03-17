Памфилова поблагодарила Запад, говоря о явке на выборах президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обратилась к Западу с благодарностью за то, что он сплотил российский народ.

Глава ЦИК РФ, отвечая на вопрос, с чем связана высокая явка избирателей на выборах президента, назвала несколько причин. «

"Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", – приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Председатель Центризбиркома РФ также связала высокую явку на выборах главы государства с внедрением новых форм голосования и результатами проекта “ИнформУИК”, благодаря которому удалось обойти более 57 миллионов домохозяйств.

“У нас уже был опыт в сентябре 2023 года, когда мы этот проект отработали на ЕДГ. И у нас уже было представление, что там, где этот проект осуществлялся, явка была выше на 19%. Значит, это тоже работает”, – сказала Памфилова.

Кроме того, она отметила, что большим плюсом стало проведение голосования в три дня. «”У людей расширяются возможности. Те, кто раньше по каким-то причинам не мог, сейчас имеют такую возможность. Более того, появилось за эти годы много форм голосования… Все это приблизило процесс голосования к нашим избирателям”, – добавила глава ЦИК.

Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

В Центральной избирательной комиссии ранее сообщили, что общая явка на выборах главы государства по состоянию на 20:37 мск составила 74,22%.

ЦИК РФ обновил данные после обработки 40,19% протоколов.

Ранее радио Sputnik опубликовало видео с очередью из россиян у избирательного участка на Пхукете.

Взято отсюда.