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Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах президента РФ

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Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах президента РФ

Голосование на выборах президента России проходит нормально, несмотря на попытки провокаций, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта.«”Наши коллеги в регионах постоянно на связи. Несмотря на попытки (провокаций), все идет нормально, справляемся, движемся вперед, так держать”, – приводит ее слова РИА Новости.

Голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что в европейской части России открылись участки для голосования.

Взято отсюда.

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