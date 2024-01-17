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Памфилова рассказала о попытках врагов России подорвать доверие к выборам

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Памфилова рассказала о попытках врагов России подорвать доверие к выборам

Враги России пытаются подорвать доверие к президентским выборам, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.«

"Мы знаем, сейчас такой период, когда все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наемников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом и практически воюют против нас на всех фронтах, включая информационный, включая наемников за денежки, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России", – цитирует Памфилову РИА Новости.

По ее словам, ЦИК противодействует и будет продолжать противодействовать этому процессу.

Радио Sputnik также писало, что, по данным СВР, американские спецслужбы проведут в Латвии тренинг по разжиганию вражды в России.

Взято отсюда.

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