Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Папа Римский воззвал к совести тех, кому выгодны вооруженные конфликты

Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

Папа Римский Франциск 31 декабря помолился о тысячах унесенных войнами жизней в 2023 году. Он также обратился к тем, кто получает выгоду от вооруженных конфликтов в мире, и воззвал их к совести, передают «Новости Ватикана».

«Давайте продолжим молиться о народах, страдающих от войн. О многострадальном народе Украины, о палестинском, израильском, суданском народах. Сколько жизней было потеряно? Сколько разрушений, сколько страданий, сколько нищеты? Пусть те, кто имеет собственный интерес в этих конфликтах, прислушается к голосу совести», — сказал Епископ Рима.

Ранее в Пентагоне указали на выгоду США от помощи Киеву. Пресс-секретарь Патрик Райдер заявил, что американская администрация намерена продолжать поиски возможностей для пополнения запасов вооружения страны.

Взято
отсюда

последние новости россии и мира сегодня , новости россии и мира

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

Полянский: многие в ООН стали осознавать гнилое нутро киевского режима

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ: в Харьковской области раздался взрыв

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Система ПВО уничтожила несколько дронов ВСУ в небе над Ростовской областью

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В МВД рассказали, сколько жителей новых регионов уже получили паспорта РФ

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил о непобедимости ВС РФ

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Пойманным на блокпостах под Киевом уклонистам сразу будут вручать повестки

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

На Украине подсчитали размер полученной от Запада в 2023 году помощи

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

“Такой агрессии область еще не знала”. Гладков об обстреле ВСУ Белгорода

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Воздушная тревога второй раз за сутки объявлена в Севастополе

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix