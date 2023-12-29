Парализованный львенок Симба встал на лапы в крымском сафари-парке

Семимесячный парализованный львенок Симба встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил директор крымского сафари-парка “Тайган” Олег Зубков.

Львенка привезли в зоопарк из города Саки, где Симбу содержали в качестве домашнего питомца.«

"Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", – сказал Зубков РИА Новости.

По его словам, Симба уже начал передвигаться самостоятельно, опираясь на задние лапы.

Радио Sputnik сообщало, что львенок Алтай из Барнаула отправится в зоопарк Самары.

Взято отсюда.