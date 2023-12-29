Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Парализованный львенок Симба встал на лапы в крымском сафари-парке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Парализованный львенок Симба встал на лапы в крымском сафари-парке

Семимесячный парализованный львенок Симба встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил директор крымского сафари-парка “Тайган” Олег Зубков.

Львенка привезли в зоопарк из города Саки, где Симбу содержали в качестве домашнего питомца.«

"Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", – сказал Зубков РИА Новости.

По его словам, Симба уже начал передвигаться самостоятельно, опираясь на задние лапы.

Радио Sputnik сообщало, что львенок Алтай из Барнаула отправится в зоопарк Самары.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix