Парализованный львенок Симба встал на лапы в крымском сафари-парке

Семимесячный парализованный львенок Симба встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил директор крымского сафари-парка “Тайган” Олег Зубков.
Львенка привезли в зоопарк из города Саки, где Симбу содержали в качестве домашнего питомца.«
"Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо", – сказал Зубков РИА Новости.
По его словам, Симба уже начал передвигаться самостоятельно, опираясь на задние лапы.
Радио Sputnik сообщало, что львенок Алтай из Барнаула отправится в зоопарк Самары.
Взято отсюда.