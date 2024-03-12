Парки Подмосковья подготовят к летнему сезону

Власти Московской области в текущем году планируют благоустроить 14 парков и 12 лесопарков, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.«”В Московской области 194 парка. В этом году мы благоустроим 14 парков и 12 лесопарков. Их количество и посещаемость растут каждый год. Важно не только создавать парки и лесопарки, но и обеспечить их комфорт, чистоту и безопасность. Весной важно вовремя начать подготовку к летнему сезону”, – рассказал министр.

Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, до конца марта в парках региона выявят все дефекты, а также установят сроки для их устранения.

Радио Sputnik также рассказало подробности программы благоустройства территорий в Подмосковье в этом году.

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