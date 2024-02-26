Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
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Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
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