Парламентарии хотят ужесточить правила для производителей алкоголя в РФ

В Госдуме подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта, ужесточающего требования к производителям алкоголя, пишет “Парламентская газета”.

В публикации говорится, что депутаты и сенаторы хотят убрать с алкогольного рынка маленькие компании с уставным капиталом, состоящим из заемных средств, и игроков “с неудовлетворительной деловой репутацией”.

Например, согласно документу, теперь заемных средств в уставном капитале быть не должно, а объем производства не может быть меньше 14 миллионов декалитров в год, а не пяти миллионов, как это установлено сейчас.

Кроме того, перед выдачей лицензии компании будут проверены руководители и акционеры. Если среди них окажутся те, кого привлекали к административной и уголовной ответственности за нарушение алкогольного законодательства, а также те, кто управлял обанкротившимися или потерявшими лицензии компаниями, лицензию не выдадут.

Радио Sputnik также сообщало, что в России предлагают запретить продажу алкоголя в прикассовой зоне.

Взято отсюда.