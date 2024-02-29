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Парламентарии хотят заблокировать платформы, собирающие деньги иноагентам

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Парламентарии хотят заблокировать платформы, собирающие деньги иноагентам

Парламентарии готовы оперативно узаконить блокировку доступа к платформам, на которых происходит сбор пожертвований для иноагентов, заявил зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По его мнению, после запрета размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов последние могут сделать выбор в пользу модели со сбором пожертвований. Тогда парламентарии, по словам Горелкина, оперативно рассмотрят законодательный запрет этого.«”Хотя мне кажется, что крупные российские площадки вроде Boosty или Sponsr вдумчиво интерпретируют ограничение рекламы иноагентов и лишат их возможности собирать донаты. Что касается западных площадок типа YouTube или Patreon, там без зарубежной карты отправить пожертвование не получится, так что я сомневаюсь, что иноагентам они будут интересны для заработка на российской аудитории”, – отметил депутат в интервью “Парламентской газете”.

Радио Sputnik также рассказало, какой способ избавиться от статуса иноагента назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Итоги. ВечерСудьба иноагентов, слежка за Путиным, наказание за голосование на выборахВчера, 18:04

Взято отсюда.

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