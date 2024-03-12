Парламентарии обсуждают, как законодательно поднять престиж врача

Врачам хотят разрешить раскрывать информацию о здоровье пациента, если он сам или его родственники уже обнародовали ее, пишет “Парламентская газета”.

Это одно из предложений, которое обсуждали парламентарии при рассмотрении вопросов защиты репутации врача и повышения престижа профессии.

Авторы инициативы полагают, что если пациент публично обвинит доктора в неправильном лечении, у специалиста будет возможность постоять за себя.

Ситуация с оттоком кадров будет только хуже, если не принять комплексных законодательных мер, заявила член Комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач РФ Жанна Чефранова.«”Я думаю, пришло время закрепить особый статус врача на уровне закона, как это сделали с чиновниками, адвокатами, полицейскими. Речь не о том, что врач – пуп земли, но он обладает особыми компетенциями, его труд должен быть защищен”, – отметила сенатор.

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Взято отсюда.