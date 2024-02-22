Премьер Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ заморожено

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Он указал, что сейчас Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Политик также обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что тот стремится не к мирному договору с учетом признания территориальной целостности, а к захвату новых территорий в Армении.

Ранее Пашинян бросил упрек ОДКБ, заявив, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. Как уточнил политик, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом.

В ноябре 2023 года премьер Армении заявил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам Еревана. Он подчеркнул, что республика открыто поднимает эту проблему, публично донося свою позицию.

Взято

отсюда

новости россии сегодня , новости с фронта