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Пашинян оценил возможность установления мира с Азербайджаном

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Пашинян: мир между Арменией и Азербайджаном на данный момент немыслим

Пашинян оценил возможность установления мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность установления мира с Азербайджаном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France24.

По его словам, на данный момент мир между странами немыслим, особенно если Баку считает Армению «западным Азербайджаном». Пашинян также напомнил о недавней атаке против Армении. Кроме того, он допустил, что Азербайджан готовит новую атаку.

13 февраля Минобороны Армении сообщило об атаке на свои войска со стороны Азербайджана. Факт обстрела также подтвердили в Баку, назвав его ответом на провокации Еревана.

Взято
отсюда

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