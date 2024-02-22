Пашинян: мир между Арменией и Азербайджаном на данный момент немыслим

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность установления мира с Азербайджаном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France24.

По его словам, на данный момент мир между странами немыслим, особенно если Баку считает Армению «западным Азербайджаном». Пашинян также напомнил о недавней атаке против Армении. Кроме того, он допустил, что Азербайджан готовит новую атаку.

13 февраля Минобороны Армении сообщило об атаке на свои войска со стороны Азербайджана. Факт обстрела также подтвердили в Баку, назвав его ответом на провокации Еревана.

Взято

отсюда

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