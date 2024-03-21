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Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе развитие Армении

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Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе развитие Армении

В Брюсселе 5 апреля состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и государственного секретаря США Энтони Блинкена, в ходе которой будут обсуждены пути трехстороннего сотрудничества, способствующего развитию армянского государства. Об этом сообщил Armenpress секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

По его словам, мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении.

5 октября 2023 года Пашинян и фон дер Ляйен после встречи в испанской Гранаде опубликовали совместное заявление. Тогда глава ЕС сообщила о подготовке совместного мероприятия ЕС-США в поддержку Армении.

14 марта Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В дальнейшем Пашинян заявил, что у Еревана есть политическая воля для углубления отношений с ЕС.

20 марта парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Ранее МИД Азербайджана выразил послу ЕС обеспокоенность из-за наблюдателей в Армении.

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