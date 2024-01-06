Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пассажир самолета ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Daily Mail: пьяный пассажир самолета назвал себя дьяволом и сорвал рейс

Пассажир самолета ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс

Пьяный пассажир самолета JetBlue ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс из Форт-Лодердейла в Бостон. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчина вел себя агрессивно во время полета и угрожал другим пассажирам. После нападения на женщину он пытался еще раз ударить ее, однако стюардессы помогли пострадавшей спрятаться в туалете. Пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Орландо.

Полиция высадила мужчину из самолета, однако позже стало известно, что он не был арестован. Авиакомпания отказалась возмещать убытки пассажирам, несмотря на пятичасовую задержку рейса в Орландо.

Ранее самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна.

Взято
отсюда

новости россии сегодня свежие , сво новости

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В Подольске стабилизировали работу котельной

06.01.2024

 Новости

Внук Никиты Хрущева умер в Москве

06.01.2024

 Новости

Пассажир самолета ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс

06.01.2024

 Новости

Делом облитого кипятком гостя вечеринки заинтересовался Бастрыкин

06.01.2024

 Новости

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

06.01.2024

 Здоровье

Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь

06.01.2024

 Здоровье

День 681-й. Самое важное к утру 6 января

06.01.2024

 Здоровье

В барнаульском парке прошла милая беличья свадьба

06.01.2024

 Новости Алтай

Профилактические рейды по пожарной безопасности в новогодние каникулы продолжаются

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix