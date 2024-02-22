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Пассажиры-мужчины подмосковного транспорта получили подарки

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Пассажиры-мужчины подмосковного транспорта получили подарки

В канун 23 февраля пассажиры-мужчины подмосковного транспорта получили подарки, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Около тысячи брендированных держателей для телефонов раздавали в разных городских округах на автовокзалах, автостанциях и в автобусах “Мострансавто”.«”Мы решили, что наши полезные аксессуары для гаджетов станут универсальным подарком, который каждый сможет использовать в повседневной жизни. На всех держателях нанесен логотип предприятия, мы дарили подарки и детям, и взрослым”, – цитирует издание специалистов “Мострансавто”.

Ежедневно на линиях в Московской области работают более 4,7 тысячи автобусов.

Радио Sputnik также сообщало, что на Ямале более 6 тысяч человек получат выплату к 23 февраля.

Взято отсюда.

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