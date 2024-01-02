Патриарх Кирилл поручил Белгородской митрополии помочь пострадавшим от ВСУ

Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Белгородской митрополии оказывать всестороннюю духовную и материальную помощь семьям погибших и пострадавших в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ по центру города накануне Нового года, сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви (РПЦ)

Телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном (Поповым) состоялся накануне, сообщается на сайте РПЦ. «”Предстоятель Русской православной церкви благословил усилить пастырское участие духовенства Белогородской митрополии в судьбах людей, которых коснулась эта трагедия, оказать всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, утешить и поддержать их в это тяжелое время”, – говорится в сообщении.

В РПЦ подчеркнули, что особое внимание патриарх обратил на необходимость оказывать всемерную духовную и материальную поддержку семьям, потерявшим родных и близких в этой трагедии.

“Предстоятель РПЦ распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших за счет средств Белгородской епархии”, – говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что жители Белгорода проявляют мужество и стойкость перед лицом выпавших на их долю испытаний, несмотря ни на что сохраняют присутствие духа и не впадает в уныние.

Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

Горняк22

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