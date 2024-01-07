Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что внешние угрозы обойдут Россию стороной, если ее граждане сохранят в себе православную веру, передает ТАСС.

«Мы не только должны иметь сильную экономику, соответствующие вооруженные силы, — потому что речь идет в том числе, к сожалению, и о возможности силового противодействия нашей стране — но мы в первую очередь должны быть сильными духом и, самое главное, сохранять православную веру. Сохраним — и Господь будет с нами, и все внешние напасти и скорби обойдут и страну нашу, и каждого из нас», — сказал патриарх в проповеди после ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать Отечество, как это делал святой благоверный князь Александр Невский и другие патриоты России.

До этого он заявил, что Россия не стремится захватить или подчинить себе другие страны.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, из чего складывается единство российского народа.

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