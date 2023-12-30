Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды Романа.«”С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине … Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. <…> Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату”, – приводит его слова сайт РПЦ.

Накануне СК РФ сообщал, что уголовное дело об убийстве пожилого человека открыто в Ленинском городском округе Подмосковья. Тело мужчины с множеством колото-резанных ран было найдено на обочине дороги.

По данным источника РИА Новости, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романе.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды.

Радио Sputnik писало, что патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Успеть в новогодние. Как в праздники будут работать банки, почта, МФЦ и торговые центры в Барнауле

31.12.2023

 Новости Алтай

Рыбам придется много работать, Скорпионам заниматься бизнесом. Финансовый астролог составил прогноз на 2024 год для барнаульцев

31.12.2023

 Новости Алтай

Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

31.12.2023

 Новости Алтай

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

31.12.2023

 Новости Алтай

Мятеж Пригожина, что еще? 5 важных событий 2023 года, о которых астрологи предупреждали заранее

31.12.2023

 Новости Алтай

«Чтобы не пьянеть…»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

31.12.2023

 Новости Алтай

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

31.12.2023

 Новости Алтай

«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

31.12.2023

 Новости Алтай

31 декабря на большей части территории Алтайского края ожидаются метели

31.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix