Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды Романа.«”С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине … Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. <…> Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату”, – приводит его слова сайт РПЦ.

Накануне СК РФ сообщал, что уголовное дело об убийстве пожилого человека открыто в Ленинском городском округе Подмосковья. Тело мужчины с множеством колото-резанных ран было найдено на обочине дороги.

По данным источника РИА Новости, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романе.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды.

Радио Sputnik писало, что патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине.

Взято отсюда.