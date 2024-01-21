Печеное яблоко с гранолой, стейки из акулы, драники из кабачков на гриле

ЗаливноеПеченое яблоко с гранолой, стейки из акулы, драники из кабачков на гриле13:33 Гости Виктор Высоцкий, член Международного альянса поваров кулинаров, шеф-повар арт-кейтеринга “Пировный”, амбассадор “Кулинарного спецназа России”

Экспресс-завтрак

Рецепт приготовления. Взять сладкое яблоко. Антоновка не подойдет. Удалить сердцевину. Поставить на 2-3 минуты, в зависимости от размера яблока, в микроволновку. Подготовленное яблоко сдобрить небольшим количеством меда. Посыпать гранолой. При желании гранолу можно смешать с творогом и нашпиговать яблоко. Яблоко можно начинить также смесью йогурта с творогом. На все – 5 минут. Получится легкий, простой, вкусный и сбалансированный завтрак. Уместной к такому блюду будет чашечка ароматного чая или бодрящего кофе – кому что больше нравится.

Экстравагантный обед

Салат “Воспоминания из девства”. Рецепт приготовления. Взять хорошие томаты и зелень – тархун, кинзу, мяту, щавель/шпинат. Помидоры нарезать крупно. Нарвать листья зелени. Добавить растительное масло и бальзамический уксус/соус. Соль и перец – по вкусу. Все тщательно перемешать.

Простой и легкий суп. Рецепт приготовления. Понадобится заранее сваренный овощной/мясной бульон, например – на суповом наборе. На 2 литра бульона потребуется 2 яйца и добротный пучок щавеля/шпината. Нарвать или нарезать зелень. Важный момент: у шпината надо удалить плодоножку! Добавить в бульон. Довести до кипения и убавить огонь. Аккуратно помешивая, струйкой влить размешанные желтки и белки яиц. Затем добавить нарезанные кубиком помидоры. Довести до кипения и снять с огня. Соль и перец – по вкусу. Если любите картофель, можете добавить и его, предварительно обжарив на сковороде. Но гурманы советуют его исключить.

Акула с овощами. Рецепт приготовления. Понадобятся стейки из голубой акулы. Их обязательно надо на пару часов замариновать! Маринад: соевый соус, в зависимости от количества стейков – 1-2 звездочки бадьяна, кардамон, палочка корицы, кинза и пара зубчиков чеснока. Маринада необходимо столько, чтобы рыба была полностью в него погруженной. Спустя два часа маринования, достать стейки акулы, обмакнуть бумажными салфетками, на сильном огне обжарить в масле с двух сторон, чтобы куски запечатались. Затем убавить огонь, накрыть крышкой и дать рыбе потомиться. По вкусу готовая акула напоминает треску. Лайфхак от Виктора Высоцкого: когда рыба будет готова, можно ее посыпать тростниковым сахаром и обжечь горелкой. Появится румяная корочка и усилится вкус. На гарнир уместным будет булгур.

Ужин “Вкус детства”. Драники из кабачков. Рецепт приготовления. Понадобятся 2 средних кабачка/цуккини. Натереть их на крупной тёрке. Отжать лишнюю влагу. Добавить для вязкости 100 граммов рисовой муки и желток одного яйца. Белок не добавлять! Специи – по вкусу. Всё тщательно перемешать. Жарить драники можно с использованием гриля в течении 7 минут. К ним подойдёт любой из ваших любимых соусов. Как вариант – сметана, смешанная с чесноком и привычной для вас зеленью.

Рассказывает о хитростях приготовления вкусной и полезной еды, а также делится своими лайфхаками и секретами в программе “Заливное” шеф-повар арт-кейтеринга “Пировный”, амбассадор “Кулинарного спецназа России” Виктор Высоцкий.

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Взято отсюда.