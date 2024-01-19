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Педиатр назвал заболевания, с которыми детям не стоит погружаться в купель

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Педиатр назвал заболевания, с которыми детям не стоит погружаться в купель

Врач-педиатр, инфекционист Антон Жильцов рассказал, детям с какими заболеваниями не стоит купаться в проруби.

Педиатр отметил, что для детей купание в проруби – опасная процедура, целесообразность которой взрослым следует тщательно обдумать.«”Не стоит погружаться в купель детям, у которых есть неврологические диагнозы, патологии сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания ЛОР-органов, сезонные респираторные инфекции”, – цитирует специалиста РИАМО.

Жильцов добавил, что если взрослые решили взять с собой детей на купание в проруби, то следует перед погружением разогреться и сделать разминку. К проруби лучше подойти в удобной, не скользкой и легко снимаемой обуви, а спускаться детям в купель следует в сопровождении взрослого, подчеркнул педиатр.

Когда ребенок выйдет из воды, его надо растереть полотенцем и одеть в сухую одежду. Взрослым следует помнить, что от переохлаждения организм ребенка может стать уязвимым к простуде и вирусам, резюмировал врач.

Радио Sputnik также рассказало, как известные петербуржцы собираются праздновать Крещение Господне.

Взято отсюда.

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