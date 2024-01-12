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Пентагон: США с союзниками атаковали почти 30 целей 150 боеприпасами в Йемене

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Пентагон: США с союзниками атаковали почти 30 целей 150 боеприпасами в Йемене

США с союзниками атаковали почти 30 целей с помощью 150 боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, в первую волную были атакованы 16 целей, позднее — еще 12 локаций.

«Немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов», — пояснил представитель военного ведомства.

До этого представитель Пентагона на брифинге сообщал, что комбинированный удар США и Британии по Йемену не даст хуситам так же интенсивно атаковать корабли в Красном море.

В Пентагоне также сообщали, что комбинированный воздушный удар по Йемену наносился с авианосца «Эйзенхауэр», подводной лодки «Огайо» и группировки эсминцев и крейсеров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призывал все стороны избегать эскалации в Красном море.

Представитель ООН подчеркнул, что атаки на судоходство в Красном море ставят под угрозу безопасность мировых цепочек поставок и оказывают влияние на гуманитарную ситуацию в мире.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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