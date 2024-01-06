Перед Крымским мостом в очереди стоят более тысячи автомобилей

Более тысячи автомобилей стоят с обеих сторон Крымского моста в ожидании проезда, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Движение автотранспорта по переправе в субботу перекрывалось дважды: в 0:15, 12:27 и 15:09 часов. По состоянию на 17:46 по мск, проезд открыт.«”В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов”, – говорится в сообщении.

Радио Sputnik также сообщило об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Взято отсюда.