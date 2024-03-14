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Переговоры России и Украины в 2022 году

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Глава Минюста Украины Малюська: Россия настаивала на отказе Киева от репарацийСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Переговоры России и Украины в 2022 году

Глава Минюста Украины Денис Малюська, входивший в украинскую делегацию на переговорах с Россией, раскрыл еще одно требование Москвы на встрече в Стамбуле. В ходе переговоров весной 2022 года российская делегация настаивала на отказе Киева от требования репараций и компенсаций.

В ноябре 2023 года заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявляла, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. По ее словам, Украина никогда не пойдет на это.

Россия дала понять, что не пойдет на выплаты репараций

Глава украинского Минюста заявил, что уже тогда понял, что Россия не согласна выплачивать репарации украинской стороне. По его словам, Москва не собирается обсуждать тему компенсаций и «никогда не согласится платить». Помимо этого, Россия поставила еще одно условие: Украина должна отозвать все иски в международный трибунал.

Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны

Переговоры России и Украины в 2022 году

О выплатах репараций говорит не только украинская сторона. Например, 12 марта стало известно, что Европейский союз (ЕС) хочет конфисковать российские активы только том в случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания боевых действий. Деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Киеву после окончания специальной военной операции (СВО). При этом в ЕС полагают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права.

Какие еще условия обсуждали Россия и Украина?

После начала СВО Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. Последняя встреча прошла в марте 2022 года в Стамбуле. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что стороны достигли прогресса. Однако уже в мае диалог прекратился.

Переговоры России и Украины в 2022 году

Украинская сторона на переговорах 29 марта 2022 года в Стамбуле представила также свою версию урегулирования ситуации в Крыму и Донбассе. Киев предлагал взять паузу на 15 лет в решении недопонимания по Крымскому полуострову, обязавшись не применять силу. Вопрос о статусе ДНР и ЛНР оставался «на усмотрение лидеров враждующих сторон». При этом Москва утверждала, что решить территориальные споры может только президент России Владимир Путин.

При этом, как отмечается в книге Саймона Шустера, после первого раунда переговоров в конце февраля 2022 года Украина готова была пойти на принятие статуса «постоянного нейтралитета», то есть отказаться от планов вступления в НАТО. Шаг, на который были готовы пойти киевские власти и которого от них ждала Москва, прямо противоречит Конституции Украины.

Взято
отсюда

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