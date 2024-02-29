Переход на общее налогообложение должен быть плавным, заявил Путин

Правительство РФ с 2025 года должно выработать механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих с “упрощенки” на общий порядок налогообложения, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.«

"Поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с "упрощенки" на общий порядок налогообложения", – сказал президент.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.