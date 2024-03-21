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“Период проблем”: врач о начале сезона аллергии в Центральной России

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"Период проблем": врач о начале сезона аллергии в Центральной России

В Центральной России начался “период проблем” для аллергиков, страдающих от древесной пыльцы, сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

По ее словам, наибольшая концентрация пыльцы начнется во второй половине апреля – начале мая.«

"Точно сказать, когда будет пик пыления, сложно. Это зависит от температуры, климата, наличия осадков. В общем период проблем у наших пациентов начинается", – приводит ее слова телеканал "Москва 24".

Иммунолог добавила, что больше всего неприятностей для аллергиков доставляют береза, ольха и орешник. За деревьями пойдут луговые травы, затем сорные – полынь, маревые, лебеда. Таким образом клинические проявления будут фиксироваться до октября.

Радио Sputnik рассказало, когда в России могут начать исследования вакцины от аллергии на пыльцу.Большим о маленькихВесна пришла: коварные заболевания и особенности ОРВИ в этот период2 марта, 12:04

Взято отсюда.

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