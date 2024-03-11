Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась

Сотрудник полиции. Архивное фото

Пермская парикмахерская “Pro Стрижка”, в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, сейчас на улице Плеханова, 55 нет салона красоты. На дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указан. В офисе поблизости агентству пояснили, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас освободившееся помещение пустует.

Указанный в электронных справочниках телефон заведения теперь недоступен, также заблокированной оказалась страница салона в соцсети “ВКонтакте”. Не берет трубку и работавшая в “Pro Стрижка” мастер, которая может быть причастна к инциденту с пенсионеркой.

На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время грубо кричит женщина, заставляя “шевелиться быстрее”. Утверждалось, что это — наказание пенсионерки, забывшей дома деньги за стрижку. СК выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году, и завел дело по статье “Побои”.

По данным СМИ, над пенсионеркой издевались в салоне красоты “Pro Стрижка” на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Местные жители в комментариях к видео указывали, что часто видят здесь эту пожилую женщину. По их словам, она постоянно сидит на улице, улыбается всем прохожим и может быть нездорова.

горняк

Взято отсюда

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