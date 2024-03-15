Пермский робот не смог проголосовать на президентских выборах, сообщили СМИ

Робот по имени Промобот из Перми не смог принять участие в голосовании на выборах президента России, потому что у него технический паспорт, а не гражданский, пишет URA.ru.«”Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае, и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом – паспортом гражданина”, – приводит агентство слова председателя избирательной комиссии Перми Галины Ивановой.

Робот Промобот, разработанный одноименной пермской компанией, является консультантом, который заменяет “живого” сотрудника. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы. В компании отмечают, что робот работает автономно и не требует контроля человека.

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Взято отсюда.