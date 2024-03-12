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Первые подснежники расцвели в ботаническом саду МГУ

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Первые подснежники расцвели в ботаническом саду МГУ

В ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” расцвели первые подснежники, рассказали в пресс-службе организации.«

"Ищите их у главного входа в Теневом саду. Забавно, что в 2023 году первые подснеги тоже обнаружились 12 марта!" – говорится в сообщении.

На территории “Аптекарского огорода” произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский.

Как отметил телеканал “Москва 24”, ранее подснежники впервые взошли на территории Московского зоопарка.

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Взято отсюда.

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