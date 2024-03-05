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Первые в этом году субсидии по франшизе получили бизнесмены Подмосковья

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Первые в этом году субсидии по франшизе получили бизнесмены Подмосковья

Предприниматели Московской области получили первые в этом году субсидии по франшизе, сообщает региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.«”В число первых получателей субсидии вошли 10 индивидуальных предпринимателей и две компании. Размер субсидий составил от 102 тысяч рублей до полумиллиона. С помощью средств, полученных в рамках субсидии, компании-франчайзи компенсируют затраты на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг”, – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Общая сумма поддержки превысила 4,5 миллиона рублей, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщало, что за год в Подмосковье число самозанятых увеличилось на треть.

Взято отсюда.

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