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Первый в РФ робот для удаления грыж начал работать в больнице Воскресенска

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Первый в РФ робот для удаления грыж начал работать в больнице Воскресенска

Первый в России робот для удаления грыж Da Vinci выполнил на этой неделе несколько операций в Воскресенской больнице, говорится в сообщении на сайте телеканала “360”.

Отмечается, что благодаря нововведению хирург не стоит рядом с пациентом, а управляет машиной по определенной схеме. Такая система позволяет нивелировать такие человеческие факторы, как тремор рук и усталость.«

"Роботическая технология является логичным продолжение эндоскопической технологии. Операции проходят под общим наркозом через небольшие проколы в передней брюшной стенке", – рассказал врач-хирург, заслуженный работник здравоохранения Московской области Владислав Бурдаков.

Одна из пациенток, испытавшая на себе работу роботу, рассказала, что разница с полостной операцией – колоссальная. По ее словам, восстановление проходит легче, уже на второй день она смогла встать.

Радио Sputnik также рассказало, в каких областях деятельности человека заменит робот.

Взято отсюда.

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