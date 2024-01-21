Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Пешеход, которого сбил автомобиль на остановке в Москве, погиб на месте, водитель и пассажир госпитализированы, сообщает прокуратура столицы.

Ранее столичный дептранс сообщил, что автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве. «”В результате ДТП на месте от полученных телесных повреждений погиб пешеход, а также пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые госпитализированы”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

горняк

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