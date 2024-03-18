Песков объяснил рекордную явку на выборах президента России

Рекордная явка граждан на выборах президента России свидетельствует об уровне поддержки главы государства Владимира Путина, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах 2024 года составила 74,22%, что стало рекордом в истории современной России.«

"Рекордная явка, она действительно красноречиво свидетельствует об уровне поддержки президента", – приводит слова Пескова РИА Новости.

На просьбу журналистов прокомментировать работу ЦИК в ходе выборов пресс-секретарь президента предложил дождаться официального объявления результатов голосования.«”Потом уже будем поздравлять с успехом наших коллег… Центризбирком продолжает достаточно напряженную работу до момента специального объявления выборов”, – напомнил Песков.

Радио Sputnik писало, что региональные избиркомы подвели итоги явки избирателей на выборах президента РФ.

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