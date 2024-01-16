Песков отказался обсуждать состояние здоровья Набиуллиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос журналистов о состоянии здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.«

"Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-коле, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать это", – заявил Песков журналистам.

Он добавил, что в любом случае “мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности”.

По данным агентства Reuters, Набиуллина по неназванной причине отменила запланированное на вторник выступление на форуме “День финансов” в рамках выставки-форума “Россия”, при этом в Telegram-каналах появились слухи, что главу ЦБ якобы прооперировали в московской больнице.

Радио Sputnik рассказало о реакции Набиуллиной на присуждение статуса “разрушитель года”.

Взято отсюда.