Песков ответил на вопрос о двух военных самолетах над Азовским морем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления украинских СМИ о потере Россией двух военных самолетов над Азовским морем, пишет РИА Новости.

Журналисту, задавшему этот вопрос, он порекомендовал обратиться в Минобороны РФ.«”Нет, информации нет. Потом все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны”, – приводит агентство слова Дмитрия Пескова.

Ранее в эфире радио Sputnik сенатор Владимир Джабаров прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, призванного закрепить за Азовским морем статус внутреннего моря РФ.

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