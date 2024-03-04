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Песков ответил на вопрос о похоронах Навального

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Песков ответил на вопрос о похоронах Навального

Дмитрий Песков. Архивное фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о прошедших в пятницу похоронах Алексея Навального заявил, что Кремлю больше нечего сказать по этой теме.

Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище в пятницу.

“Мы немного по этой теме что-то говорили. И мы считаем, что большего сказать нам нечего”, – сказал Песков журналистам.

По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.

В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу “Ив Роше” ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии – до особого.

горняк
Взято отсюда
Источник

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