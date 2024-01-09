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Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода

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Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода

Автомобиль, сгоревший после удара украинских войск по центру Белгорода

Киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами, стреляя при этом по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

“Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов”, – сказал Песков журналистам на вопрос, почему обстрелы Белгорода стали возможными.

Минобороны РФ ночью 29 декабря сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса “Точка-У” и 24 ракеты РСЗО “Ольха”, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет “Точка-У” и шести ракет “Ольха”. Также 4 января Минобороны РФ сообщало, что около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет РСЗО “Ольха”. 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

новости Локтевский
Взято отсюда
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